"Корпорация развития" не будет выплачивать дивиденды за 2017 год

"Корпорация развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный") не будет выплачивать дивиденды по итогам 2017 г. Вопрос о распределении прибыли внесен в повестку общего годового собрания акционеров, которое состоится 24 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Представители регионов-акционеров (ХМАО, ЯНАО и Тюменской области) на заседании утвердят годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2017 год, а также проголосуют за членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Главой набсовета предложено оставить советника полпреда президента в УрФО Виктора Гузя.

Напомним, по итогам 2016 г. "КР" получила чистый убыток в размере 24,6 млрд руб.