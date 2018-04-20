В Чите сотрудник ППС нашел в лифте своего дома 800 тысяч рублей и вызвал полицию

Младший лейтенант полиции нашел в лифте собственного дома в Чите мужской клатч с более чем 800 тысячами рублей. Деньги изъял вызванный им наряд полиции.

Сотрудник ППС Алдар Аюшеев вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстегнутую сумку, в которой были видны денежные купюры, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Забайкальскому краю.

Полицейский вызвал следственно-оперативную группу. Владелец клатча устанавливается, добавили в ведомстве.

В 2012 году в Красноярске искали владельца найденного в лифте пакета с пятьюстами бриллиантами.