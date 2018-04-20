В Екатеринбурге отремонтируют дороги за 1,5 млрд рублей

В 2018 году в Екатеринбурге отремонтируют 41 участок автомобильных дорог. Это составит 6,6% от общей площади дорог города. На эти цели потратят порядка 1,5 млрд руб.: из федерального бюджета в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" - 764 млн, из областного - 700 млн, из городского - почти 90 млн.

19 апреля комитет благоустройства администрации города представил план по ремонту на заседании общественной палаты.

Как отмечает председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова, в связи с тем, что Екатеринбург принимает в этом году Чемпионат мира по футболу, главные ремонтные работы планируется провести до начала мундиаля. Например, в мае запланирован ремонт проспекта Ленина от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта и улицы Первомайской от Горького до Карла Либкнехта.

Также известно, что работники "Водоканала" благоустроят квадрат улиц Виз-Бульвар - Московская - Гурзуфская - Токарей до 15 мая. Рабочие заасфальтируют дороги, восстановят газоны, ограждения, детские площадки и засеют семена.