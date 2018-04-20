В Магнитогорске прокурор требует закрыть торговый центр до устранения нарушений требований пожарной безопасности

В Магнитогорске прокурор требует закрыть торговый центр "Гостиный двор" до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующее заявление уже поступило в суд, сообщилив пресс-службе Правобережного районного суда города.

В конце марта на объекте с массовым пребыванием людей в ТЦ "Гостиный двор" были выявлены грубейшие нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, которые могут привести к существенным негативным последствиям в виде угрозы жизни и здоровья, а также повреждения или уничтожения имущества.

В связи с этим прокурор просит суд приостановить деятельность ООО "ИмперС" путем запрета эксплуатации нежилого здания до устранения нарушений требований пожарной безопасности.