Экс-министра сельского хозяйства Прикамья подозревают в незаконном финансировании "Свинокомплекса "Пермский"

Бывший министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов и нынешняя замминистра Людмила Коврова подозреваются в растрате 207 млн руб. из бюджета. Чиновник якобы приказал заплатить субсидии ООО "Свинокомплекс "Пермский"", что следователи посчитали организацией растраты, а его сообщница – в непосредственной трате денег, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, незаконная субсидия была в конце 2016 — начале 2017 гг. Дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты, постановление вынесено 18 апреля. Экс-министр организовал и руководил преступлением, сообщает "Ъ-Прикамье". Он якобы поручил Ковровой заключить соглашение между минсельхозом и организацией, на основании которого и направили многомиллионный транш. Деньги ушли на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней. Чиновников не задерживали, меру пресечения не избирали.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что краевое управление ФАС нашло нарушения при выделении свинокомплексу 207 млн руб. Нарушение ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции выразилось в незаконном порядке выдачи денег и создании преимуществ для организации: условия выдачи субсидии специально создали под ООО. Позже министерство сельского хозяйства потребовало вернуть все деньги. Отметим, ранее Огородов уже мелькал в криминальных сводках: он проходил по делу о растрате на птицефабрике "Менделеевская".