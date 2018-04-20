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"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
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Экс-министра сельского хозяйства Прикамья подозревают в незаконном финансировании "Свинокомплекса "Пермский"
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Иван Огородов, министр сельского хозяйства Пермского края (2016) | Фото: onf.ru

Бывший министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов и нынешняя замминистра Людмила Коврова подозреваются в растрате 207 млн руб. из бюджета. Чиновник якобы приказал заплатить субсидии ООО "Свинокомплекс "Пермский"", что следователи посчитали организацией растраты, а его сообщница – в непосредственной трате денег, передает корреспондент Накануне.RU.
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По версии следствия, незаконная субсидия была в конце 2016 — начале 2017 гг. Дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты, постановление вынесено 18 апреля. Экс-министр организовал и руководил преступлением, сообщает "Ъ-Прикамье". Он якобы поручил Ковровой заключить соглашение между минсельхозом и организацией, на основании которого и направили многомиллионный транш. Деньги ушли на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней. Чиновников не задерживали, меру пресечения не избирали.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что краевое управление ФАС нашло нарушения при выделении свинокомплексу 207 млн руб. Нарушение ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции выразилось в незаконном порядке выдачи денег и создании преимуществ для организации: условия выдачи субсидии специально создали под ООО. Позже министерство сельского хозяйства потребовало вернуть все деньги. Отметим, ранее Огородов уже мелькал в криминальных сводках: он проходил по делу о растрате на птицефабрике "Менделеевская".

Другие новости по темам: Иван Огородов, Людмила Коврова, уголовное дело, министерство сельского хозяйства Пермского края, ООО Свинокомплекс Пермский, субсидия
20.04.2018 08:08 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:08 Екб


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