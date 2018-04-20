Ростехнадзор усилит контроль в сфере строительства после пожара в "Зимней вишне"

Ростехнадзор подготовит предложения по усилению контроля в сфере строительства после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом заявил глава ведомства Алексей Алешин.

По его словам, ведомство предложит усилить надзор за строительной документацией и организациями, уполномоченными контролировать стройки.

"Необходимо тщательно проанализировать весь комплекс вопросов, связанных с осуществлением строительного надзора не только федерального, которое мы с вами осуществляем, но и регионального. Посмотреть проблемы функционирования строительного надзора, по которым у нас у всех есть вопросы, а также изучить вопросы, связанные с тем, как у нас осуществляется экспертиза проектов", - цитирует Алешина ТАСС.

Ранее в МЧС заявили, что посетители ТЦ при пожаре 25 марта оказались в "конструктивно задуманной ловушке".

После пожара в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека, начались массовые проверки.