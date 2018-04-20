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от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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В Перми повторно ищут подрядчика для строительства зоопарка - цена контракта выросла почти на 10 млн
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Зоопарк стройка инспекция (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края повторно объявило электронный аукцион по разработке проектно-сметной документации по строительству пермского зоопарка - первой очереди строительства, второго этапа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Подрядчику предстоит возвести контактный зоопарк, сооружения сцены и трибуны, вольер с павильонами для северных оленей и овцебыков, а также автомобильные весы. Работы должны быть выполнены в течение 365 календарных дней.

Начальная цена контракта по аукциону составляет более 190,4 млн руб. Подведение итогов назначено на 22 мая.

Отметим, что впервые конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. Тогда цена контракта составляла 181,2 млн руб.

В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные здания, здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться 1140 человек.

Сейчас работы по строительству зоопарка идут с отставанием от графика, ожидается, что оно будет полностью ликвидировано к концу лета.

Другие новости по темам: Пермский зоопарк, строительство второго этапа первой очереди, аукцион
20.04.2018 08:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:13 Екб


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В Перми повторно ищут подрядчика для строительства зоопарка - цена контракта выросла почти на 10 млн
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