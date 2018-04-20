В Перми повторно ищут подрядчика для строительства зоопарка - цена контракта выросла почти на 10 млн

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края повторно объявило электронный аукцион по разработке проектно-сметной документации по строительству пермского зоопарка - первой очереди строительства, второго этапа, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчику предстоит возвести контактный зоопарк, сооружения сцены и трибуны, вольер с павильонами для северных оленей и овцебыков, а также автомобильные весы. Работы должны быть выполнены в течение 365 календарных дней.

Начальная цена контракта по аукциону составляет более 190,4 млн руб. Подведение итогов назначено на 22 мая.

Отметим, что впервые конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. Тогда цена контракта составляла 181,2 млн руб.

В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные здания, здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться 1140 человек.

Сейчас работы по строительству зоопарка идут с отставанием от графика, ожидается, что оно будет полностью ликвидировано к концу лета.