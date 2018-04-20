Юниорский чемпионат мира по хоккею в Челябинске начался с победы россиян над французами

В Челябинске прошло официальное открытие чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Сразу после торжественного мероприятия начался матч между сборными России и Франции, который завершился победой российской команды со счетом 7:1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в церемонии открытия соревнований приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк и член совета ИИХФ, директор чемпионата Френк Гонсалес.

Игорь Холманских отметил, что принимать соревнования такого уровня – это большая честь и ее по достоинству заслужил Южный Урал.

Борис Дубровский пожелал участникам хорошей игры, а сборной России – победы. "Для нас большая честь – принимать у себя столь престижные соревнования. В нашем регионе хоккей популярен на уровне национальной игры. Мы гордимся нашими земляками, которые прославили Россию в мировом хоккее. Желаю участникам хорошей игры и успехов, хороших эмоций. А сборной России пожелал бы только одного – победы. Мы в вас верим! Вперед Россия!", - подчеркнул он.

Золотых медалей пожелал сборной России и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.