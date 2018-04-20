В Березниках в опасной зоне образовалась новая воронка

18 апреля при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка "Панели переходного периода" была обнаружена провальная воронка в районе дома № 33 по ул. Котовского.

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Как сообщили Накануне.RU в администрации Березников, размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина около 3,5 метра. Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО "Галургия" в 2014 г. Напомним, мульда сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 г. Данная зона была закрыта в 2015 г., дома расселены, доступ запрещен. Комплексный мониторинг района "Панели переходного периода" ведется непрерывно с 2006 г.

По итогам комплексных наблюдений за ситуацией на БКПРУ-1 "Уралкалия" выяснилось, что размеры воронки севернее АБК БШСУ составляют 144 на 135 метров. Абсолютная отметка уровня воды в воронке провала на промышленной площадке БКПРУ-1 составила +109,29 м. Уровень сейсмической активности в районе провала низкий – событий, вызванных процессами разрушения в горных породах, не выявлено.

За период с 21 марта по 18 апреля на территории гаражного кооператива "Техник" скорости оседаний составили 12-62 мм/месяц, в районе домов № 31-33 по ул. Котовского – 160-247 мм/месяц, на здании ОАО "Галургия" – 12-14 мм/месяц, на доме № 1 по ул. Горького – 9-12 мм/месяц, на здании бывшей школы № 26 – 12-34 мм/месяц. За период с 24 апреля 2017 г. по 9 апреля 2018 г. скорости оседаний в южной части деревни Быгель составили 35-47 мм/год.