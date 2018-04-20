Минфин США оценил эффект от санкций против российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект", - цитирует министра ТАСС.

Глава минфина США согласился с оценкой относительно того, что "данные санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них".

"Как говорил президент, мы готовы быть очень жесткими по отношению к России, мы уже это делали", - сказал Мнучин.

Напомним, 6 апреля минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были внесены 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 юридических лиц. Кроме того, Трамп пообещал ввести против России новые санкции, как только "она их заслужит".