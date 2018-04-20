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от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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В День Победы в Екатеринбурге будет продлена работа общественного транспорта
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ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург (2017) | Фото: общественная организация &quot;МАЙ&quot;

В мэрии Екатеринбурга заявили, что организация Дня Победы в уральской столице проходит по графику.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в подготовке к 9 мая участвуют не только все городские службы, но и общественные организации, учреждения и коммерсанты Екатеринбурга. Заместитель главы администрации по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в очередной раз подчеркнул, что в этот раз, как и всегда, необходимо дойти до каждого ветерана, участника войны или труженика тыла, и ни в коем случае не обделить вниманием никого, ведь через год поздравлять и благодарить за Победу может быть уже поздно.

Что касается непосредственно 9 мая, то организаторы подготовили программу, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Как добавили в мэрии, для того, чтобы горожане смогли разъехаться после праздничных мероприятий из центра города, работа общественного транспорта будет продлена до 01.00. Более подробный график и точки накопления автобусов, троллейбусов и трамваев будут опубликованы позже на официальном портале администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее екатеринбургские общественники выразили опасения, что власти могли забыть про транспорт для ветеранов на парад Победы 9 мая. В мэрии же уверяют, что в этом году никаких подобных накладок не будет.

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20.04.2018 07:47 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:47 Екб


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В День Победы в Екатеринбурге будет продлена работа общественного транспорта
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