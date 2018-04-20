В России резко увеличатся пошлины за выдачу документов

Правительство РФ одобрило проект об увеличении пошлин за выдачу документов. Мера призвана компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, передает корреспондент Накануне.RU.

С 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. вырастет госпошлина за оформление загранпаспорта нового поколения с электронными чипами. Стоимость увеличивается соразмерно фактическим затратам федерального бюджета, говорится в материалах кабмина

Также увеличится пошлина за выдачу водительского удостоверения (3 тыс руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.), регистрацию транспортного средства (1,5 тыс. руб. вместо 800 руб.).