Роскомнадзор обсудил возможность блокировки push-уведомлений Telegram

Роскомнадзор обсуждал с операторами связи возможность блокировки push-уведомлений Telegram, рассказали участники рынка.

Такие уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек периодически получают пользователи мобильной версии мессенджера. Обновление фактически выступает альтернативой использованию VPN: о том, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, ранее заявлял основатель мессенджера Павел Дуров. В пресс-центре Роскомнадзора в четверг не комментировали вопросы о новых решениях по блокировке Telegram.

19 апреля ведомство продолжило начатую в понедельник массовую блокировку IP-адресов Telegram. По оценке гендиректора хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филиппа Кулина, в четверг в реестр запрещенных сайтов было внесено почти 2 млн адресов, всего в нем было около 18,5 млн IP. При этом часть адресов постоянно удаляют: во вторник объем черного списка достигал около 20 млн IP-адресов. Этим Роскомнадзор пытается воздействовать не на сам Telegram, а скорее на крупнейших хостинг-провайдеров, чтобы они отказали мессенджеру в своих услугах, рассуждает заместитель директора по развитию "Айдеко" Дмитрий Хомутов. Но такая тактика пока не сработала.

По мнению опрошенных экспертов, технически у Роскомнадзора мало вариантов и ресурсов для блокировки push-уведомлений. Они генерируются на сервере мессенджера, далее отправляются на сервер Google или Apple, а уже оттуда — на мобильные устройства, объясняет гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин, то есть заблокировать push можно, только если Apple и Google будут сотрудничать с Роскомнадзором. Ведомство может попытаться договориться с Google, Apple и Microsoft о недоступности Telegram для российских пользователей, согласен руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов Eset Сергей Кузнецов. Но эксперты сомневаются, что компании пойдут навстречу. "Apple и Google — огромные компании, если они скажут, что подчинились Роскомнадзору, то, как Марк Цукерберг, будут на следующий день давать разъяснения в Конгрессе",— считает Филипп Кулин.

Другая возможность заблокировать push-уведомления — полная блокировка магазинов приложений в России. "Но реализация этого сценария маловероятна, ведь собственная интернет-инфраструктура в России менее развита, чем, например, в Китае, где магазины приложений блокируются государством",— считает господин Хомутов. "Push-уведомления заблокировать возможно, но эффект будет еще более серьезный, чем от блокировки IP-адресов, поскольку push-уведомления — инструмент, который используют сотни других приложений,— рассуждают в Qrator Labs.— И если сейчас у пользователей не работают веб-сайты, то при блокировке уведомлений перестанут работать еще и мобильные приложения, и осколочный эффект будет гораздо более мощный".

В теории для блокировки также можно применить метод реверсинга (анализа того, что делает приложение, без доступа к исходному коду) и постоянного глубокого анализа сетевого трафика Telegram, но это потребует либо высококвалифицированных кадров, либо договора с внешней компанией, рассуждает консультант по безопасности Cisco Алексей Лукацкий. Кроме того, код Telegram по большей части написан на базе технологий open source, и любой может выпустить его модифицированную версию, которая не будет подпадать под блокировки, добавляет господин Никулин, пишет газета "Коммерсант".