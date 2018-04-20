Бывший главный архитектор Краснодара заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, он подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013–2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.