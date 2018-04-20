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от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Киев не предоставил бумаг по аресту судна "Норд"
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Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Киев не предоставил каких-либо бумаг по аресту крымского судна "Норд", заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелёва.

Напомним, рыболовецкое судно было захвачено украинскими пограничниками 25 марта, доставлено в бердянский порт и арестовано. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.

"Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск", — передаёт "РИА Новости" слова Шевелёвой.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о возвращении в Крым двух членов экипажа "Норда".

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20.04.2018 05:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:32 Екб


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Киев не предоставил бумаг по аресту судна "Норд"
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