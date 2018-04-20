Киев не предоставил бумаг по аресту судна "Норд"

Киев не предоставил каких-либо бумаг по аресту крымского судна "Норд", заявила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелёва.

Напомним, рыболовецкое судно было захвачено украинскими пограничниками 25 марта, доставлено в бердянский порт и арестовано. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.

"Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск", — передаёт "РИА Новости" слова Шевелёвой.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о возвращении в Крым двух членов экипажа "Норда".