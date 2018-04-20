Пенс и Шольц обсудили геополитические проблемы

Вице-президент США Майкл Пенс обсудил с вице-канцлером, министром финансов ФРГ Олафом Шольцем ряд геополитических и экономических вопросов, вызывающих беспокойство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома, встреча состоялась вчера, 19 апреля в рамках подготовки к визиту в США 27 апреля германского канцлера Ангелы Меркель. Стороны обсудили "крепкое партнёрство" Вашингтона и Берлина, а также американско-германские трансатлантические отношения и Североатлантический альянс (НАТО).

"Они (Пенс и Шольц, — прим.) обсудили ряд экономических вопросов, а также проблем, касающихся обеспечения национальной безопасности, — говорится в сообщении администрации США. — Они согласились продолжать контакты с тем, чтобы совместно противостоять геополитическим и экономическим вызовам".