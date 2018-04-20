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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
20.04.2018 04:53 Мск (06:53 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам террористов в Сирии
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Дейр-эз-Зор, сирийская армия, пустыня (2018) | Фото: argumenti.ru

Иракская авиация нанесла серию ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра ближневосточной страны.
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"По приказу главнокомандующего Хайдера аль-Абади наши героические военно-воздушные силы провели в четверг смертоносные удары по бандам", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, данная информация подтверждена бригадным генералом, представителем иракского военного командования Рахья Расулом, по словам которого удары были согласованы с сирийским правительством.

Всего, как отмечает РБК со ссылкой на телеканал "Аль-Манар", было нанесено пять авиаудаторв в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.

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20.04.2018 04:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
06:53 Екб


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Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам террористов в Сирии
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