Авиация Ирака нанесла авиаудары по объектам террористов в Сирии

Иракская авиация нанесла серию ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра ближневосточной страны.

"По приказу главнокомандующего Хайдера аль-Абади наши героические военно-воздушные силы провели в четверг смертоносные удары по бандам", — говорится в сообщении , опубликованном в Twitter.

بناءً على اوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الارهابية في سوريا من جهة حدود العراق. — PM Media Office (@IraqiPMO) 19 апреля 2018 г.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, данная информация подтверждена бригадным генералом, представителем иракского военного командования Рахья Расулом, по словам которого удары были согласованы с сирийским правительством.

Всего, как отмечает РБК со ссылкой на телеканал "Аль-Манар", было нанесено пять авиаудаторв в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.