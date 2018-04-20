Советник Трампа назвал условие улучшения отношений с Москвой

Улучшение российско-американских отношений соотносится с интересами обеих сторон, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, такое заявление прозвучало во время встречи с послом РФ Анатолием Антоновым в Белом доме.

Болтон подчеркнул, что для улучшения отношений двух государств Вашингтон требует ответа на "вызывающие беспокойство темы": вмешательство Москвы в выборы в 2016 году, безрассудное использование химического оружия в Великобритании, а также ситуации на Украине и в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил нового советника по нацбезопасности 9 апреля. До этого, как сообщало Накануне.RU, в конце марта, с этого поста был уволен Герберт Макмастер.