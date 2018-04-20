В 2021 году начнется строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом

Переговоры о создании высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом завершатся до начала октября, а само строительство планируется начать в 2021 году.

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Как сообщили Накануне.RU в Минэкономразвития Челябинской области, ВСМ имеет бюджетную эффективность даже как отдельный проект, а в контексте магистрали Берлин — Москва — Пекин ее инвестиционная привлекательность еще значительно возрастет. По словам вице-губернатора области Руслана Гаттарова, агломерация "Челябинск - Екатеринбург" станет третьей по населению в России после Московской и Петербургской - около 4 млн человек. Она станет драйвером экономического роста Урала, вырастут среднедушевые доходы населения, улучшится качество жизни. По словам заместителя губернатора, уже завершен этап подготовки концессионной инициативы, получена поддержка РЖД. Сейчас хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" обсуждает перспективы и условия реализации проекта с Министерством транспорта России.

Гаттарова считает, что привлекательность проекта для региона состоит и в том, что уже на этапе строительства в экономику Челябинской области будут вложены десятки миллиардов рублей, а после того, как магистраль заработает, ожидается ускорение роста экономики за счет активности населения. Помимо этого, руководство обоих регионов, по территории которых пройдет ВСМ, ставят перед собой задачу максимально задействовать уральский бизнес в реализации проекта. Вице-губернатор отметил, что проектом интересуется много компаний, в том числе зарубежных. В процессе поиска партнеров проведены переговоры с целым рядом крупных игроков из Китая, Германии, Японии, Южной Кореи, Франции и других стран. Банки также выразили заинтересованность в участии.

"Самый главный вопрос — технологический. Сегодня в России нет ни одной магистрали со скоростью поездов свыше 250 км/ч. Это совершенно другая аэродинамика, энергетика, технологии", - подчеркнул вице-губернатор.