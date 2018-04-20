Банк России будет снижать ключевую ставку медленнее - СМИ

Центробанк России пересмотрел свои планы по ключевой ставке из-за американских санкций — теперь она будет снижаться медленнее.

Как сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, "я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров", — сказала Юдаева.

Таким образом, вероятность того, что на следующем заседании совета директоров ЦБ 27 апреля будет принято решение об очередном снижении показателя, уменьшилась, отметила представитель регулятора. Она напомнила, что Банк России по-прежнему намерен завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году, сообщает ТАСС.

Ранее сообщало о том, что Центробанк откажется от снижения ключевой ставки.