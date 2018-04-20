Страна Свазиленд переименована в Королевство Эсватини

Последний абсолютный монарх в Африке, король Свазиленда Мсвати III переименовал свое государство в Королевство Эсватини.

В переводе с языка свати новое название означает "земля свази". О своем решении король объявил в ходе праздничной церемонии в честь 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III. Он заявил, что одной из причин переименования была путаница в названиях: "Куда бы мы не ездили, люди называют нас Швейцарией" (Swaziland — Switzerland).

Эсватини находится на юге Африки между ЮАР и Мозамбиком. Королевство обрело независимость от Великобритании в 1968 году. Население составляет примерно 1,35 млн человек, сообщает Lenta.ru.