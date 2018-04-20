Джордж Буш - младший похвалил Путина

в этот день
20.04.18
04:11
В Екб.06:11
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Мигель Диас-Канель избран на пост председателя Госсовета Кубы

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 771



Новости
20.04.2018 02:09 Мск (04:09 Екб)
политика | В России | За рубежом
Джордж Буш - младший похвалил Путина
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Джордж Буш-младший (2015) | Фото:webpark.ru

Экс-президент США Джордж Буш - младший считает российского президента Владимира Путина "умным тактиком" и "очень энергичной личностью".
Читайте также:

Об этом 71-летний политик рассказал в интервью телеканалу Fox Business. "В тот момент, когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и заглянул ему в душу, Россия была на мели. Затем цены на нефть выросли, и Путин изменился", - заявил Буш-младший.

По мнению бывшего главы Белого дома, Путин является "очень умным тактиком". При этом для США, считает Буш-младший, проблемой является стремление президента России всегда отстаивать интересы своей страны в ущерб американской позиции. "К большинству вопросов он подходит так: я собираюсь победить, а США проиграют", - сказал экс-президент.

Он также рассказал, что Путин является "очень энергичной личностью". При этом, по мнению Буша-младшего, российский лидер прилагает значительные усилия, чтобы "восстановить советское влияние, даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет".

"Поэтому я всегда полагал, что США важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми", - отметил Буш-младший, сообщает ТАСС.

В 2001 году Джордж Буш - младший произнес ставшую знаменитой фразу, что он "посмотрел в глаза" Путину и "заглянул ему в душу".

Напомним, четыре года назад Бывший президент США Джордж Буш-младший в интервью Fox News заявил, что для того, чтобы справиться с президентом России Владимиром Путиным, США должны действовать сообща со всем миром.

Другие новости по темам: Джордж Буш - младший, Владимир Путин
20.04.2018 02:09 Мск | Денис Линов
04:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.11.2014 19:17 Мск
Буш-младший: Чтобы справиться с Путиным, придется действовать всем миром








Добавить комментарий:

Джордж Буш - младший похвалил Путина
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+