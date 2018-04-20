Джордж Буш - младший похвалил Путина

Экс-президент США Джордж Буш - младший считает российского президента Владимира Путина "умным тактиком" и "очень энергичной личностью".

Об этом 71-летний политик рассказал в интервью телеканалу Fox Business. "В тот момент, когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и заглянул ему в душу, Россия была на мели. Затем цены на нефть выросли, и Путин изменился", - заявил Буш-младший.

По мнению бывшего главы Белого дома, Путин является "очень умным тактиком". При этом для США, считает Буш-младший, проблемой является стремление президента России всегда отстаивать интересы своей страны в ущерб американской позиции. "К большинству вопросов он подходит так: я собираюсь победить, а США проиграют", - сказал экс-президент.

Он также рассказал, что Путин является "очень энергичной личностью". При этом, по мнению Буша-младшего, российский лидер прилагает значительные усилия, чтобы "восстановить советское влияние, даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет".

"Поэтому я всегда полагал, что США важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми", - отметил Буш-младший, сообщает ТАСС.

В 2001 году Джордж Буш - младший произнес ставшую знаменитой фразу, что он "посмотрел в глаза" Путину и "заглянул ему в душу".

Напомним, четыре года назад Бывший президент США Джордж Буш-младший в интервью Fox News заявил, что для того, чтобы справиться с президентом России Владимиром Путиным, США должны действовать сообща со всем миром.