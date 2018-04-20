Роскомнадзор блокирует сервера Microsoft

Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов облачных серверов компании Microsoft.

Под блокировку попала подсеть из 131 тыс. IP-адресов, 32 тыс. из которых принадлежат облачной платформе Azure. Всего с 17 апреля Роскомнадзор заблокировал более 2,5 млн IP-адресов. Доступ ограничен ресурсам Google и Amazon, а также подсетям популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

Блокировки связаны с ограничением доступа к Telegram в России, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.