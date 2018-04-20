Вашингтон раскритиковал смену лидера на Кубе

Вашингтон считает, что кубинский народ не будет иметь больше свобод после избрания нового лидера.

Администрация президента США не планирует смягчать политику в отношении правительства Кубы, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома. Как заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт, власти США разочарованы тем, что председатель Госсовета Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран в ходе выборов. "Кубинские власти сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы", – отметила Науэрт, сообщает газета "Ведомости".

Напомним, в конце 2017 года Кастро объявил о планах покинуть пост председателя Госсовета Кубы в апреле 2018 года. При этом ожидается, что он останется во главе правящей в стране Коммунистической партии до 2021 года.

19 апреля председателем Госсовета Кубы был избран Мигель Диас-Канель.