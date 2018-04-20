Госдеп: РФ и Сирия пытались "зачистить" место химатаки в Думе

Американские власти выразили уверенность в том, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

Как заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, страны также пытаются помешать инспекторам ОЗХО обследовать это место. "У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу... Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия", — отметила Науэрт, сообщает Газета.ru.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".