Члены экипажа российского судна "Норд" вернулись в Крым

Два члена экипажа арестованного пограничниками Украины российского судна "Норд" вернулись в Крым.

Об этом сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко. Прибытие моряков на полуостров подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, действия Киева следует квалифицировать как серьезнейшее нарушение международного права. "Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жесткие ответные действия", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Напомним, Украина с 25 марта не оставляет в покое экипаж захваченного "Норда". 8 апреля их так и не выпустили с территории Украины.