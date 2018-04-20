МИД РФ: Россия и США могут остаться без регулярного авиасообщения

Проблемы с выдачей американских виз могут привести к тому, что авиакомпания "Аэрофлот" прекратит выполнение рейсов в США.

"Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее", - заявили во внешнеполитическом ведомстве России. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85. Проблемы с получением виз испытывают экипажи самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

"Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", — сообщили в МИДе.

Там подчеркнули, что визовая блокада выстраивается Вашингтоном "абсолютно сознательно и преднамеренно - в качестве дополнительного рычага давления".

Напомним, в марте американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву.