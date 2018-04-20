Посол Ирака посетил Екатеринбург и рассказал о приоритетах в отношениях с Россией

За 15 лет, прошедшие с момента американской интервенции и свержения режима Саддама Хусейна, Ирак в России стал ассоциироваться преимущественно с гражданской войной, терроризмом и сепаратизмом на курдских национальных окраинах. Однако страна уже переходит от борьбы с терроризмом к мирному строительству. На днях Екатеринбург в рамках форума "Азия–Россия–Африка: экономика будущего" впервые посетил чрезвычайный и полномочный посол Ирака Хайдар Мансур Хади. Корреспонденту Накануне.RU удалось узнать о том, каких основных приоритетов Багдад намерен придерживаться в сотрудничестве с Москвой.

Хайдар Мансур Хади рассказал, что Ирак переходит от борьбы с терроризмом к восстановлению страны. Между центральным правительством и Курдистаном идёт мирный диалог.

"Поэтому я использую эту площадку, чтобы призвать российских бизнесменов поучаствовать в экономических процессах, происходящих в моей стране. Иракская инфраструктура была создана ещё с советской помощью. В период борьбы с терроризмом РФ была нашим партнёром, поэтому мы хотим, чтобы это партнёрство было реализовано и в рабочих отношениях в мирное время", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что большая часть товарооборота приходится на военное оборудование, сейчас есть контракты, которые действуют в течение нескольких лет и продолжают выполняться. Часть деятельности осуществляется такими компаниями как "Лукойл", "Газпром", "Башнефть". С прошлого года идут попытки расширить сотрудничество и за пределами ВПК и нефтегазового комплекса. За прошлый год товарооборот между странами вырос со 154 млн до 1,4 млрд долларов.

Хайдар Мансур Хади напомнил, что в феврале прошлого года был создан комитет на уровне правительств Ирака и России, а позднее открыто авиасообщение "Иракскими авиалиниями" между Багдадом и Москвой, что облегчает общение между иракскими и российскими бизнесменами.

Однако транспортное сообщение между нашим странами, за исключением воздушного, отсутствует. Кроме того, Багдад пока не прорабатывал возможность присоединения к транспортному коридору "Север - Юг" через Иран и Азербайджан, однако, как отметил посол, если найдётся российская компания, которая заинтересована в этих перевозках, то с нашей стороны министр транспорта Ирака готов обсуждать это.

Посольство также может открыть визу для бизнесменов в течение одного дня и работает с МИД РФ и российским посольством в Багдаде с тем, чтобы облегчить выдачу виз тем иракским бизнесменам, которые хотели бы совершить поездку в Россию. Одним из перспективных направлений может быть и сотрудничество в области сельского хозяйства. Пока оно носит весьма ограниченный характер. Кроме того дипломат обратил внимание и на сотрудничество с уральским регионом: "Я думаю, есть одна или две компании из Уральского региона, из Челябинской области, не могу их сейчас назвать, но они проявляли интерес к расширению сотрудничества".

Уже на следующей неделе более 30 иракских бизнесменов приедут в Москву и будут встречаться с представителями бизнеса и торгово-промышленной палаты, чтобы найти точки соприкосновения.