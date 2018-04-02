Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня в курортной столице России загорелся пятиэтажный дом с мансардой, площадь пожара составила 500 кв. м.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, теперь огонь распространился на 600 кв. м. Номер сложности пожара также повышен со второго до третьего.

"Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, и сейчас его площадь составляет 600 кв. м", — сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на городское управление здравоохранения сообщается, что на место происшествия направлены бригады скорой помощи. Также туда прибыл мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Для мониторинга ситуации МЧС задействует беспилотник.

"Задействованы 23 единицы техники и порядка 70 человек личного состава, будет применяться беспилотный летательный аппарат для мониторинга", - уточнили собеседник ТАСС из управления ГО и ЧС мэрии города.