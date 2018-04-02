Спасатели в Перми вытащили из бассейна тонущую девочку

В Перми из бассейна в реанимацию доставили десятилетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, во время тренировки она начала тонуть. Спасатели вытащили ребёнка из воды и вызвали скорую помощь. Ребёнок госпитализирован в бессознательном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент идёт опрос свидетелей и изъятие документации, регламентирующей проведение плавательных тренировок с детьми.