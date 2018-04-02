В Екатеринбурге детская поликлиника осталась без света

Из-за отсутствия соглашения между Управляющей компанией и Горсетями электрики не приступают к работе, погас свет в доме Ленинского района Екатеринбурга, где на первом этаже располагается филиал детской городской поликлиники, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Как сообщили нашему агентству в УК "Ирюм", возникла проблема с фазой и поступлением электричества в дом.

"В доме все в порядке, электричество не подается на вводе в дом", — заверила диспетчер Марина.

Проблема возникла в час дня, свет погас в двух домах по улице Предельная. Дежурный диспетчер сказал, что горсети отказали принимать заявление из-за отсутствия соглашения, куда пропал документ они не знают. Диспетчер Горсетей уверил, что заявление к ним не поступало вообще. Теперь, вероятно, дома останутся без света уже до завтра.

По информации, полученной от местных жителей, в подъезде по этому адресу было задымление, после чего туда выехала пожарная служба. Предполагается, что проблема возникла из-за спиливания веток рядом с домов, в результате чего оборвало провода. Также, по словам жильцов, у некоторых из них из-за отсутствия электричества была проблема с проводкой, в одной из квартир случилось короткое замыкание стиральной машины.

После звонков журналистов Накануне.RU и жалоб жителей диспетчер заверил, что директор УК "Ирюм" намерен приехать на место аварии и написать гарантийное письмо для "Горсетей".