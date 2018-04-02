В Сочи загорелся пятиэтажный дом с мансардой

Пятиэтажный дом с мансардой загорелся в Сочи, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Жильцов многоквартирного дома на улице Пятигорская эвакуируют. На данный момент число эвакуированных составило 50 человек.

Площадь пожара составляет около 500 кв. м.