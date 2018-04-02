МИД РФ высылает посла Черногории

Россия вышлет посла Черногории в ответ на аналогичные действия этой страны из-за "дела Скрипалей", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич был вызван в министерство 2 апреля. "Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей»"российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.