Трамп объявил о "конце" программы по защите иммигрантов от депортации

Американский президент Дональд Трамп потребовал от Мексики обеспечить безопасность сухопутной границы с США.

При этом, как сообщает "РИА Новости", глава Белого дома объявил, что программе защиты незаконных иммигрантов от депортации (DACA) пришёл конец. Он объяснил это представители Демократической партии в Конгрессе "не стали действовать".

"[DACA] Больше не работает, — написал Трамп в своём Twitter. — (Мы) должны построить стену и укрепить наши границы с помощью подходящего законодательства о границе. Демократы хотят, чтобы не было границ, отсюда и наркотики и преступность!".

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon... No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 апреля 2018 г.

Программа DACA, введённая в период президентства Барака Обамы, гарантирует временную защиту от высылки из страны тем мигрантам, кого незаконно ввезли на территорию США в детском возрасте. Республиканская и Демократическая партия в конгрессе не могут прийти к соглашению о её. Трамп, в частности, неоднократно менял свою позицию, то выступая против программы, то обвиняя демократов в её неудачном развитии.



Граница США и Мексики