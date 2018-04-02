Киев предложил России обмен заключенными по формуле "20 на 20"

Киев заявил о готовности обменять 20 граждан России, осужденных на Украине, на такое же количество украинцев, находящихся в заключении в России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

По ее словам, это предложение будет сделано 4 апреля на встрече в Минске.

"Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других наших узников", - сказала Геращенко.

При этом она утверждает, что со стороны России якобы нет политической воли для решения этого вопроса, хотя именно по ициниативе Москвы 27 декабря 2017 года состоялся самый большой обмен пленными между Украиной и Донбассом.

Напомним, в 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму. По тому же делу Кольченко получил 10 лет тюрьмы.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, среди которых в том числе Сенцов и Кольченко.