Суд по делу о гибели детей на Сямозере перенесли на 9 апреля

Суд по делу о гибели 14 детей на Сямозере перенесли на 9 апреля. Такое решение принял Петрозаводский городской суд.

Как отмечается, заседание перенесено "по не зависящим от суда причинам".

Ранее начало рассмотрения дела по существу было назначено на 3 апреля.

Как сообщало Накануне.RU, в числе фигурантов уголовного дела бывший руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Лагеря ООО Парк-Отель "Сямозеро" Вадим Виноградов, инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Расследование трагедии на Сямозере в июне 2016 года было завершено в мае 2017 г.

Напомним, 18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.