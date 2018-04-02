Кассовые сборы российского кинематографа составили в первом квартале 2018 года более 7,5 млрд рублей

Кассовые сборы отечественного кинематографа в первом квартале текущего года составили 7,6 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда кино.

Как отмечается, доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9%. Согласно данным Фонда кино, за аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016-м году она равнялась 26,1%.

"Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в первом квартале 2018-го составили 7,6 млрд рублей – это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год, а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017-го и на 4 млрд рублей больше, чем отечественные фильмы получали в первые три месяца Года российского кино", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество зрителей, посмотревших российские кинокартины. Так, за первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 млн человек. "В 2017-м эта цифра равнялась 20,2 млн, а в 2016-м – 14,3 млн зрителей", - отметили в Фонде кино.

Национальный прокат возглавила лента "Движение вверх", обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм "Лёд", на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. В ТОП-10 самых кассовых фильмов также вошли картины "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею" и "Елки новые".