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Новости
02.04.2018 17:40 Мск (19:40 Екб)
политика | В России | За рубежом
МИД РФ: Отравление Скрипаля может быть выгодно британским спецслужбам
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(2015) | Фото: kremlin.ru

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль может быть выгодно британским спецслужбам и в целом властям, оказавшимся в затруднительном положении в связи с Brexit, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идёт о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несёт Москва.

"Есть и другие объяснения, о них говорят и эксперты, — цитирует Лаврова "Интерфакс". — Они говорят о том, что это вполне может быть выгодно и британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство".

Министр также отметил, что данная провокация может быть выгодна и правительству Великобритании, "которое оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, которые они обеспечат Brexit".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в британских СМИ появилась новая версия инцидента в Солсбери. Так, издание The Sun сообщило, что веществом, которым отравили Скрипаля, могли быть обработаны гречневая крупа, лавровый лист и специи, которые ему передала из России дочь Юлия через свою подругу, работающую в крупной медицинской компании.



Развитие сюжета: Ранее 02.04.2018 18:24 Мск
МИД РФ высылает посла Черногории

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02.04.2018 17:40 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
19:40 Екб


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МИД РФ: Отравление Скрипаля может быть выгодно британским спецслужбам
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