В Мордовии проводится проверка по факту гибели отца и его сына в бане

В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели отца и его девятилетнего сына в бане, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Инцидент произошел днем 1 апреля в бане в одном из населенных пунктов Лямбирского района. В ней без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены тела мужчины 1971 года рождения и его сына 2009 г.р.

"По предварительным данным, в населенный пункт погибшие, жители Саранска, приехали в гости и через некоторое время вдвоем пошли в баню. Хозяин бани обеспокоенный их долгим отсутствием пошел их проверить и обнаружил без признаков жизни. Прибывшие сотрудники "скорой помощи" констатировали их смерть", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти погибших.