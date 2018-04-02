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от издателя  |  комментариев: 5


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На митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге прибыл десант московской оппозиции
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Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены прямых выборов главы города, организованный депутатом гордумы Дмитрием Головиным и руководителем местного "штаба Навального" Виктором Барминым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявленная тема мероприятия "Об информировании граждан об отмене выборов главы Екатеринбурга" привлекла внимание нескольких сотен горожан, в связи с чем по периметру Площади обороны стояли ограждения и сотрудники полиции, проверявшие пришедших на митинг металлоискателями.

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

По данным пресс-секретаря мэрии уральской столицы Анатолия Карманова, количество участников мероприятия составило 1,7 тыс. человек, сами митингующие насчитали около 3 тысяч.

Роль "несогласных" взяли на себя экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, широко рекламировавший акцию в социальных сетях и критиковавший проект закона, депутат Мосгордумы Юлия Галямина, руководитель екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, а также действующий градоначальник, он же председатель местной думы, Евгений Ройзман.

Митингующие призывали сохранить выборы, ссылаясь на некие социальные опросы, по которым 80% горожан выступают за плебисцит.

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, завтра свердловский парламент обсудит законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвышевым, по которому мэр лишится полномочий спикера думы, но возглавит горадминистрацию (сейчас за Ройзмана это делает наемный сити-менеджер Александр Якоб, занимающийся фактически всей хозяйственной работой). При этом главу выбирают через конкурсную комиссию с последующим утверждением кандидата депутатами представительного органа.

В итоге участниками акции была принята резолюция, содержащая требование отзыва законопроекта, а также отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. При этом подписывать документ не стали. Ройзман, обращаясь к участникам митинга с трибуны, спросил: "Принимаем?". В ответ прозвучало: "Да".

"Считайте, что приняли", — резюмировал глава уральской столицы.

Документ организаторы мероприятия намерены передать в администрацию губернатора и Законодательное собрание региона.

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург, митинг в поддержку прямых выборов мэра(2018)|Фото: Накануне.RU

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02.04.2018 18:01 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
20:01 Екб


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На митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге прибыл десант московской оппозиции
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