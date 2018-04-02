На митинг против отмены выборов мэра в Екатеринбурге прибыл десант московской оппозиции

Сегодня в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены прямых выборов главы города, организованный депутатом гордумы Дмитрием Головиным и руководителем местного "штаба Навального" Виктором Барминым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявленная тема мероприятия "Об информировании граждан об отмене выборов главы Екатеринбурга" привлекла внимание нескольких сотен горожан, в связи с чем по периметру Площади обороны стояли ограждения и сотрудники полиции, проверявшие пришедших на митинг металлоискателями.

По данным пресс-секретаря мэрии уральской столицы Анатолия Карманова, количество участников мероприятия составило 1,7 тыс. человек, сами митингующие насчитали около 3 тысяч.

Роль "несогласных" взяли на себя экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, широко рекламировавший акцию в социальных сетях и критиковавший проект закона, депутат Мосгордумы Юлия Галямина, руководитель екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, а также действующий градоначальник, он же председатель местной думы, Евгений Ройзман.

Митингующие призывали сохранить выборы, ссылаясь на некие социальные опросы, по которым 80% горожан выступают за плебисцит.

Как сообщало Накануне.RU, завтра свердловский парламент обсудит законопроект, внесенный губернатором Евгением Куйвышевым, по которому мэр лишится полномочий спикера думы, но возглавит горадминистрацию (сейчас за Ройзмана это делает наемный сити-менеджер Александр Якоб, занимающийся фактически всей хозяйственной работой). При этом главу выбирают через конкурсную комиссию с последующим утверждением кандидата депутатами представительного органа.

В итоге участниками акции была принята резолюция, содержащая требование отзыва законопроекта, а также отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. При этом подписывать документ не стали. Ройзман, обращаясь к участникам митинга с трибуны, спросил: "Принимаем?". В ответ прозвучало: "Да".

"Считайте, что приняли", — резюмировал глава уральской столицы.

Документ организаторы мероприятия намерены передать в администрацию губернатора и Законодательное собрание региона.