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Опасно находиться. Курганские торговые центры "Пушкинский" и "Рио" не прошли противопожарную проверку
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пожар, ТРЦ Рио, Курган (2017) | Фото:vk.com &quot;Инцидент Курган&quot;

В курганских торговых центрах "Пушкинский" и "Рио" детские комплексы, кинотеатры и игровые комнаты расположены с нарушением СНиП, согласно которому все подобные аттракционы и зоны для малышей должны находиться не выше второго этажа здания и не дальше 20 метров от эвакуационного или основного выхода на улицу.
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В "Рио" игровые зоны находятся на 3 этаже, ни о каких 20 метрах до выхода там и речи нет. В "Пушкинском" - та же история: все детские аттракционы и кинотеатр - на 3 этаже. После проверки МЧС оказалось, что в "Пушкинском" эвакуационные выходы и вовсе завалены различным мусором.

"В "Рио" контрольно-надзорные мероприятия органами пожарного надзора за последние 5 лет не проводились. В "Пушкинском" за последние пять лет проведено две внеплановых проверки, все нарушения по ранее выданному предписанию были устранены", - рассказал Накануне.RU врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области Станислав Носков.

ответ С.Носкова о противопожарной безопасности торговых центров Кургана(2018)|Фото:Накануне.RU

29 марта этого года по поручению зауральской прокуратуры в этих ТЦ были проведены проверки.

"В ходе проведения проверок факты нарушений требований пожарной безопасности подтвердились. В настоящее время результаты проверок в виде заключений специалиста направлены в прокуратуру Кургана для принятия мер реагирования", - также сообщил Станислав Носков.

Жители Кургана в социальных сетях уже начали писать о том, что будут реже посещать торговые центры - тем более, узнав, что в "Рио" и "Пушкинском" далеко не все в порядке.

"Там опасно находиться. Как сейчас туда идти с детьми? Попробуй из "Рио" с 3 этажа выбраться, там столько автоматов на выходе стоит развлекательных, а с учетом того, что в Кемерово в "Зимней вишне" дым за считанные секунды по залам разошелся - шансов в нас тут вообще не будет. Пусть переносят на 1 и 2 этаж, либо закрывают вообще", - поделилась своим мнением жительница Кургана Елена Бронникова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Госдума РФ уже в текущем году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий.

Проверки практически во всех ТЦ страны начались после страшной трагедии в Кемерово, где 25 марта этого года в пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Другие новости по темам: ТЦ, торговый центр, Курган, Пушкинский, Рио, МЧС, проверка, пожар, опасность
02.04.2018 16:28 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
18:28 Екб


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Опасно находиться. Курганские торговые центры "Пушкинский" и "Рио" не прошли противопожарную проверку
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