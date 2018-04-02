Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом "Лукойла"

Вадим Воробьев назначен на должность первого вице-президента компании "Лукойл", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Пресс-служба сообщает, что на должность Первого вице-президента Компании (переработка и сбыт) назначен Воробьев Вадим Николаевич, ранее занимавший должность Старшего вице-президента по поставкам и продажам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Некрасов, ранее занимавший пост первого вице-президента "Лукойла", продолжит свою деятельность в должности советника президента.