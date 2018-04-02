Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении собак на ребенка в Салехарде

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование дела о нападении собак на восьмилетнего ямальца, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. Бастрыкин приказал тщательно разобраться в случившемся, оценить работу службы отлова бездомных животных. Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса в Салехарде. Восьмилетний ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Его доставили в больницу, сейчас он лечится, жизни мальчика ничто не угрожает.

02.04.2018 16:23 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин

18:23 Екб





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Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении собак на ребенка в Салехарде