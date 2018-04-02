Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении собак на ребенка в Салехарде

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование дела о нападении собак на восьмилетнего ямальца, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Бастрыкин приказал тщательно разобраться в случившемся, оценить работу службы отлова бездомных животных.
Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса в Салехарде. Восьмилетний ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Его доставили в больницу, сейчас он лечится, жизни мальчика ничто не угрожает.