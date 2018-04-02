Избирком Прикамья заключил соглашение с МВД о проверке потенциальных кандидатов на наличие судимости

В Пермском крае этой осенью стартует масштабный цикл муниципальных выборов. 9 сентября в ходе порядка 200 кампаний будет замещено более 2 тыс. депутатских мандатов. С целью снижения количества выдвигаемых кандидатов с судимостью избирательная комиссия Пермского края заключила соглашения о предварительной проверке сведений о судимости потенциальных кандидатов с ГУ МВД и 18 региональными отделениями политических партий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

До начала периода выдвижения партии направляют в адрес избиркома список потенциальных кандидатов для проверки на наличие судимости. Совместно с ГУ МВД РФ по Пермскому краю проводится кандидатов, после чего руководству партии сообщается о ее результатах. Партия может самостоятельно выбирать, выдвигать ли кандидатов, имевших судимость.

По итогам реализации Соглашений с 2013 года количество кандидатов с судимостью снизилось более чем в два раза с 12 до 5,5%. Большинство ранее судимых кандидатов получают обоснованный отказ в регистрации или самостоятельно отказываются от выдвижения, опасаясь огласки сведений о наличии судимости.

Представить избиркому списки потенциальных кандидатов партиям необходимо до 15 мая.