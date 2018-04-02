"Подожгли дети". В Магнитогорске из-за пожара эвакуировали школу

В Магнитогорске из здания школы из-за пожара эвакуировали 272 детей.

Инцидент произошел днем в школе №65, возгорание было в раздевалке - горела куртка, сообщили Накануне.RU в МЧС города.

Сотрудники школы вывели детей из здания еще до приезда пожарных расчетов. Пострадавших нет.

"Куртку подожгли дети. Кто именно, я не знаю. Просто по школе ходил слух, и сейчас в соцсети мне друзья пишут, что слышали как разговаривали дети - хотели после Кемерово посмотреть как быстро отреагируют все. Вот посмотрели. Сейчас будут разбираться", - рассказала Накануне.RU ученица 9 класса школы №65 Виктория С.