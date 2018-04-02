Югорчанин заплатит 50 миллионов за вырубку леса

Прокурор Кондинского района через суд взыскал с местного жителя 50 млн руб. за вырубку леса, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск он подал после того, как югорчанин получил два года условно с конфискацией за вырубку в марте 2017 г. деревьев на территории лесничества в Кондинском районе. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

Суд встал на сторону истца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.