Пропавшие кредитные досье "Промсвязьбанка" обнаружены

Пропавшие кредитные досье "Промсвязьбанка" в количестве 500 штук обнаружены. Об этом сообщил зампред Банка России Василий Поздышев, передает ТАСС.

Как он отметил, следствие обнаружило кредитные досье 16 марта в помещении бизнес-центра "Максима плаза". "Это те досье, которые были вывезены из Промсвязьбанка на машине без номеров в ночь перед введением временной администрации, и сейчас, спустя три месяца, те же лица, что их вывезли, показали следствию, где они их спрятали", - сказал он.

Объем кредитов, указанных в этих кредитных досье, по оценкам ЦБ, составляет "не менее 100 млрд рублей".

Как сообщало Накануне.RU, в январе Центральный банк обратился в Генпрокуратуру по поводу хищения кредитных досье заемщиков "Промсвязьбанка" на 100 млрд руб. Временная администрация в санируемом банке требовала возбуждения уголовного дела.

Напомним, на базе банка братьев Ананьевых, которые являлись его владельцами, власти планируют создать кредитную организацию для оборонных заказов.