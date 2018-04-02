За дачу взятки полицейскому адвокат из Чебаркуля оказался на скамье подсудимых

В Чебаркуле передано в суд уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Кудрякова, который организовал в городе подпольное казино.

Расследование уголовного дела завершено, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 2013 по 2017 год Кудряков в игровых залах двух городов незаконно поставил автоматы и организовал проведение азартных игр. Чтобы беспрепятственно вести незаконную деятельность, Кудряков дал взятку в размере 940 тыс. рублей бывшему заместителю начальника чебаркульской полиции Михаилу Данилову - Кудрякову предъявили обвинение по статье "дача взятки в крупном размере", а Данилову - по статье "получение взятки в крупном размере".

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Уголовное дело в отношении Данилова находится в завершающей стадии.