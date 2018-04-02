В Перми ушло в суд дело хозяина оборудования, которое упало на детей во время празднования Дня славянской письменности

Готово к суду дело директора фирмы, оборудование которого задавило детей на концерте в честь Дня славянской письменности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, причиной трагедии стало то, что 30-летний бизнесмен, под руководством которого возводилась упавшая конструкция, распорядился не монтировать и не закреплять переднюю ее опору к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

Напомним, 24 мая 2017 г. во время подготовки празднования Дня славянской письменности на детей из танцевального коллектива "Юность" упала звуковая башня. Пострадали восемь детей, одна девочка получила тяжелую травму. В тот же день ее экстренно прооперировали. Несколько дней она пробыла в коме.