В Перми ушло в суд дело хозяина оборудования, которое упало на детей во время празднования Дня славянской письменности

в этот день
02.04.18
17:04
В Екб.19:04
Депутаты Госдумы ужесточают правила для бизнеса минимум раз в неделю
Жители Волоколамска на митинге потребовали отставки Воробьева
"Екатеринбург-Арену" назвали "худшим стадионом" ЧМ-2018 после тестового матча
Главное
ТЦ уже в этом году обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах

Тема дня
Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Смена в губернаторском корпусе: Тулеев в отставке, Воробьев на очереди? Аман Тулеев, несмотря на заявления некоторых СМИ о том, что Кремль откажется от срочных перестановок, все-таки подал в отставку. На его место назначен исполняющим обязанности приезжий "варяг" Сергей Цивилев. Губернатор Московской области Воробьев "проштрафился" на мусорной проблеме в Волоколамске – он станет следующим?
02.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 917

В Перми ушло в суд дело хозяина оборудования, которое упало на детей во время празднования Дня славянской письменности
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Готово к суду дело директора фирмы, оборудование которого задавило детей на концерте в честь Дня славянской письменности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Читайте также:

По версии следствия, причиной трагедии стало то, что 30-летний бизнесмен, под руководством которого возводилась упавшая конструкция, распорядился не монтировать и не закреплять переднюю ее опору к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

Напомним, 24 мая 2017 г. во время подготовки празднования Дня славянской письменности на детей из танцевального коллектива "Юность" упала звуковая башня. Пострадали восемь детей, одна девочка получила тяжелую травму. В тот же день ее экстренно прооперировали. Несколько дней она пробыла в коме.

Другие новости по темам: ДК Солдатова, Пермь, концерт в честь дня славянской письменности
02.04.2018 15:56 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:56 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.07.2017 12:08 Мск
В Перми обвиняемый в падении звуковой аппаратуры у ДК Солдатова отпущен под домашний арест

Ранее 22.06.2017 12:43 Мск
Выписана домой маленькая пермячка, больше других пострадавшая от падения звуковой аппаратуры у ДК Солдатова

Ранее 13.06.2017 15:43 Мск
Девочку, больше других пострадавшую при обрушении звуковой аппаратуры в Перми, готовят к выписке

Ранее 07.06.2017 07:46 Мск
Выписана еще одна пострадавшая от падения звуковой аппаратуры у пермского ДК Солдатова

Ранее 05.06.2017 12:16 Мск
В Перми выписаны еще двое пострадавших в результате падения звуковой аппаратуры у ДК Солдатова

Ранее 02.06.2017 09:25 Мск
Девочка, больше других пострадавшая при обрушении звуковой аппаратуры в Перми, переведена в отделение нейрохирургии

Ранее 31.05.2017 07:35 Мск
Выписан еще один ребенок, пострадавший у ДК Солдатова в Перми

Ранее 30.05.2017 13:52 Мск
Пострадавшие при падении звуковой аппаратуры у ДК Солдатова в Перми дети получат матпомощь от правительства

Ранее 30.05.2017 13:30 Мск
Министр культуры Прикамья получила выговор из-за падения на детей звуковой аппаратуры

Ранее 29.05.2017 12:31 Мск
Двоих детей, пострадавших в результате падения звуковой аппаратуры в Перми, сегодня выпишут домой

Ранее 29.05.2017 07:48 Мск
Девочка, больше других пострадавшая при обрушении звуковой аппаратуры в Перми, выведена из медикаментозной комы и может дышать сама

Ранее 26.05.2017 12:58 Мск
В Перми арестован обвиняемый в падении на детей звуковой башни

Ранее 26.05.2017 07:37 Мск
Двое пострадавших из-за падения звуковой аппаратуры в Перми выписаны домой

Ранее 25.05.2017 11:53 Мск
Из-за падения на детей аппаратуры отстранена от работы глава пермского "Центра по реализации проектов в сфере культуры"

Ранее 25.05.2017 11:02 Мск
Шестеро детей, пострадавших во время обрушения звуковой конструкции, находятся в удовлетворительном состоянии, один - в тяжелом

Ранее 25.05.2017 07:46 Мск
Задержан подозреваемый в обрушении звуковой конструкции на празднике в Перми

Ранее 24.05.2017 15:38 Мск
Двое детей, пострадавших в результате ЧП в Перми, находятся в отделении нейрохирургии. Ситуацию прокомментировал Решетников

Ранее 24.05.2017 14:50 Мск
В Перми следователи изъяли документы в компании, отвечавшей за Дни славянской письменности и культуры

Ранее 24.05.2017 13:23 Мск
Чиновники краевого минкульта выехали на место ЧП в Перми. Пострадали восемь детей и двое взрослых

Ранее 24.05.2017 13:01 Мск
Несколько детей пострадали из-за падения металлической конструкции в Перми

Ранее 24.05.2017 12:09 Мск
В Перми на репетиции праздничного концерта на зрителей обрушилась металлическая конструкция








Добавить комментарий:

В Перми ушло в суд дело хозяина оборудования, которое упало на детей во время празднования Дня славянской письменности
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+