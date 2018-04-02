Сестра Савченко написала письмо Трампу с просьбой о помощи

Вера Савченко, сестра арестованной 23 марта на Украине Надежды Савченко, написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в ситуации с арестом ее сестры. Об этом Вера Савченко написала в Facebook.

Она заявила о "системной коррупции, построенной чиновниками по главе с Порошенко", "политическом давлении со стороны власти на оппозиционных политиков с целью устранения конкурентов на выборах" и "давлении на неподконтрольные власти и олигархам СМИ".

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства", - говорится в ее письме.

Вера Савченко просит Трампа обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования Надежды Савченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Верховная рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже десятый день.