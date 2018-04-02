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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


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Сестра Савченко написала письмо Трампу с просьбой о помощи
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коллаж, Дональд Трамп, США, инаугурация, Украина, Петр Порошенко, митинги, протесты (2017) | Фото: Накануне.RU

Вера Савченко, сестра арестованной 23 марта на Украине Надежды Савченко, написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в ситуации с арестом ее сестры. Об этом Вера Савченко написала в Facebook.
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Она заявила о "системной коррупции, построенной чиновниками по главе с Порошенко", "политическом давлении со стороны власти на оппозиционных политиков с целью устранения конкурентов на выборах" и "давлении на неподконтрольные власти и олигархам СМИ".

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства", - говорится в ее письме.

Вера Савченко просит Трампа обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования Надежды Савченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Верховная рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже десятый день.

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02.04.2018 16:01 Мск | Евгений Чернышёв
18:01 Екб


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Сестра Савченко написала письмо Трампу с просьбой о помощи
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